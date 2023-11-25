В Красногорске частично разрушено административное здание ТЭЦ: есть травмированные

В Красногорске на строительной площадке упал кран, что стало причиной частичного разрушения здания ТЭЦ и травмирования крановщика, сообщает агентство «РИА Новости» . Прокуратура Московской области начала проверку.

«В рамках проверки Красногорская городская прокуратура даст оценку соблюдения требований градостроительного и трудового законодательства», - сообщает прокуратура Московской области

Строительные работы проводили в городском округе Красногорск. Рабочие производили демонтаж горнолыжного комплекса «Снежком». Согласно предварительной версии следствия, кран был перегружен, что привело к его падению.

Крановщик получил травму. Также пострадало здание теплоэлектроцентрали, которое расположено вблизи строительной площадки. Сотрудники проводят проверку, после которой будет предоставлен отчет о причинах инцидента. В случае несоблюдения трудового законодательства и требований градостроительного кодекса будет возбуждено уголовное дело.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров сообщил о полной неготовности Украины к отопительному сезону: нет необходимого запаса угля для работы ТЭЦ в зимний период.