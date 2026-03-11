В Красногорске на льду в Нижней Мякининской пойме нашли тело рыбака — названа предварительная причина смерти

Трагедия произошла на льду в Нижней Мякининской пойме в Красногорске. Здесь обнаружили тело мужчины, который, предположительно, ушел на зимнюю рыбалку и не вернулся. По предварительным данным, погибшему было около 60 лет, сообщил REGIONS.

Как стало известно, тело нашли ранним утром 11 марта. По оценкам специалистов, смерть наступила примерно в два часа ночи, а обнаружили рыбака в 6:30. Рядом с ним лежали рыболовные принадлежности — удочки и другой инвентарь. Обстоятельства случившегося пока устанавливаются.

Основная версия — переохлаждение. Хотя сильные морозы уже отступили, весенний лед коварен, а долгое нахождение на холоде без движения может привести к фатальным последствиям. Точную причину гибели предстоит выяснить экспертам.

Бывалые рыбаки знают, что зимняя рыбалка требует особого подхода к экипировке. Рыбак с 40-летним стажем Григорий Овчар поделился с REGIONS своими правилами выживания на льду. Главный принцип — многослойность одежды. Также он советует всегда брать с собой термос с горячим чаем и необходимые лекарства, особенно при хронических заболеваниях.

«Многослойность — наше все. Сначала — термобелье и теплые носки. Второй слой — флисовая одежда. Третий слой — сам зимний костюм, защищающий от ветра и осадков. Важно правильно выбрать обувь. Лучше всего обзавестись удобными и теплыми ботинками с хорошей изоляцией и нескользящей подошвой. Хотя некоторые рыболовы выбирают высокие рыбацкие ботинки на меху. Ну и конечно, теплая шапка, шарф, рукавицы. Это все очень важно — когда находишься долго в холоде и без особого движения, замерзнуть можно и при отсутствии сильного мороза», — отметил Овчар.

Спасатели напоминают: лед на подмосковных водоемах стремительно тает, выходить на него смертельно опасно. ГУ МЧС России по Московской области призывает жителей не рисковать жизнью ради улова.

