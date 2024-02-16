В Красноярске прозвучал взрыв

Жители Красноярска в ночь на 16 февраля проснулись от мощного взрыва и сильно испугались, сообщает prmira.ru .

Жители делятся эмоциями в социальных сетях. Те, кто спал (взрыв прозвучал около трех часов ночи), проснулись. Многие были очень напуганы.

«Это кошмар, 14 этаж, соседний дом, а тряхнуло знатно, хлопок был страшный».

«Взрыв там был конкретный. Я живу через три дома от взрыва на 10 этаже и будто у меня под окном взорвалось. В спальном районе такое слышать это чересчур».

Канал Kras Mash опубликовал видео происшедшего. Во двор заехал автомобиль. Из него вышел молодой человек, который снял госномера. Он обратно сел в машину. Авто немного проехало вперед. Потом из машины был выброшен горящий предмет. Машина отъехала, а через несколько секунд раздался взрыв.

Сотрудники МВД связались с автором канала Kras Mash и попросили полное видео инцидента. Так они смогли оперативно установить личность нарушителя порядка в городе.

Им оказался молодой человек, который праздновал с друзьями день рождение. Они решили взорвать петарды. Ехать до леса было далеко, поэтому молодые люди решили взорвать одну по дороге. Номера скрыли с целью, чтобы «не палиться».

Канал Kras Mash также связался с одним из участников, который рассказал, что он с друзьями не имеет отношения к терроризму. Молодые люди просто так отдыхали.

«У меня друг кинул петарду из машины. Все, больше ничего там не было», — рассказал водитель, который управлял автомобилем.

Ранее мы сообщали, что в Кабардино-Балкарии ребенку оторвало пальцы из-за взрыва петарды.