В Красноярске спасли мужчину за доли секунд до наезда электрички

В Красноярске железнодорожники успели своевременно среагировать и убрать с рельсов мужчину прямо перед приближающейся электричкой, сообщил prmira.ru.

Издание обратилось за комментарием в КрасЖД. По данным Красноярской железной дороги, инцидент произошел 18 марта. Машинист проходящего грузового поезда обратил внимание, что на соседних путях сидел человек. Неизвестный не реагировал на мимо проезжающий поезд. Машинист проинформировал диспетчера, который в свою очередь предупредил путейцев. Мужчина находился на участке между станциями Бугач и Красноярск-Северный.

По данным издания, к участку, где сидел мужчина, приближалась электричка. Организованные действия путейцев не допустили трагической ситуации.

«Благодаря грамотным действиям путейцев удалось спасти жизнь человека», — сообщили «Проспекту Мира» в КрасЖД.

По данным издания, сотрудники КрасЖД вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов и медиков.

Дорожный мастер 11 линейного участка Сергей Шевченко рассказал, что через считаные секунды, как мужчину убрали с путей, из-за угла выехала электричка, сообщил телеграм-канал газеты «Красноярский железнодорожник» (ИД «Гудок»). По его словам, неизвестный мужчина молчал и дрожал. Он не мог идти, поэтому Сергей Шевченко сначала практически нес его на руках. После мужчину помогли донести до машины скорой помощи на носилках.

Ранее на станции Пушкино пассажирам вновь напомнили о правилах безопасности.