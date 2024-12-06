В Красноярске за 33 млн руб. продают квартиру с золотыми кранами

На сайте «Циан» появилось объявление о продаже двухуровневой квартиры общей площадью 191 кв. м с золотыми кранами, сообщила prmira.ru.

В объявлении указано, что в квартире четыре комнаты. Уровни соединены между собой лестницей из итальянского мрамора, ограждение которой покрыто позолотой 24 карат. Корреспондент «Проспект Мира» рассмотрел фотографии, опубликованные автором. Так, в просторных туалетах висят люстры, установлены золотые раковины и полотенцесушители.

Сообщается, что вся мебель достанется новому собственнику квартиры. Для дизайна квартиры выбраны золотистые оттенки, которые вместе с мебелью создают единую палитру. Окна выходят на улицу, где расположена часовня Параскевы Пятницы. В доме предусмотрен парковочный паркинг. За дополнительную оплату можно рассчитывать на выделение двух мест для стоянки личного транспорта. Недвижимость расположена в Железнодорожном районе.

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