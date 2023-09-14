В Красноярском крае осудят мать-наркоманку, по вине которой погиб младенец

25-летняя девушка под действием наркотических веществ перестала присматривать за месячным ребенком, который в итоге задохнулся и умер, сообщает prmira.ru .

Согласно предварительной версии следствия девушка приняла наркотическое вещество и легла спать. Рядом она положила своего месячного сына. В какой-то момент девушка, не понимая, что она делает, перевернула малыша на живот и продолжала крепко спать.

Малыш не смог дышать, потому что его лицо уткнулось в постель. Рот и нос были перекрыты. Ребенок погиб. Его мама обнаружила, что сын умер, когда проснулась. Инцидент произошел 8 июля.

Возбуждено уголовное дело, которое теперь рассмотрит суд. Если вину девушки докажут, то ей может грозить до двух лет лишения свободы из-за убийства по неосторожности.

Ранее стало известно, что во Владикавказе начались судебные разбирательства по делу о гибели годовалого ребенка. Его мама употребляла наркотические вещества. Она приняла очередную дозу. Часть препарата упала на бутылочку, но девушка не убрала вещество. В такой емкости она дала ребенку еду.

Отравление наркотическими веществами было настолько сильным, что медики не смогли спасти ребенка. Он умер.