В Кремле начались переговоры Путина и эмира Катара

В пресс-службе Кремля анонсировали проведение переговоров. В сообщении указано, что стороны намерены обсудить вопросы, которые относятся к сфере международной политики. Спикеры уделят внимание вопросам развития российско-катарских отношений в сфере торговли и экономики. Гуманитарные вопросы тажке вошли в актуальную повестку.

По данным агентства, президент РФ Путин на встрече высказал мнение, что отношения между странами укрепляются. Лидер отметил, что у стран есть много проектов, которые они могут реализовывать совместно. Одна из потенциальных сфер развития — газовая отрасль. В свою очередь эмир Катара отметил важность инвестиционного сотрудничества в различных сферах, в том числе в здравоохранении.

Участники встречи заявили, что выступают за территориальную целостность Сирии и ее единство. Россия и Катар уверены, что для стабилизации ситуации в регионе необходимо найти компромисс путем диалога.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко утвердили кандидатуру нового госсекретаря Союзного государства.