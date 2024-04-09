В Кремле отреагировали на просьбу Паслера убрать телефоны во время встречи с жителями затопленных районов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле видели видео, на котором губернатор Оренбургской области Денис Паслер настойчиво рекомендовал пострадавшим от паводка убрать мобильные телефоны, сообщили РИА Новости .

В Орске 8 апреля местные жители вышли на несанкционированный митинг с требованием предоставить им выплаты большего размера. Горожане также просили разобраться, что стало причиной разрушения дамбы, ведь на нее выделяли большую сумму денег. Атмосфера накалялась. Горожане пытались прорваться внутрь здания администрации и призывали мэра города Василия Козупицы уйти в отставку.

Позже с активными жителями встретился губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он в приказной форме попросил горожан прекратить съемку и убрать телефоны. Люди переживали, что тогда у них не будет доказательств беседы. Губернатор напомнил, что в помещении есть СМИ, которые все фиксируют.

Дмитрий Песков рассказал, что данное видео Кремль видел.

«Да, мы видели, мы видели», — ответил Песков журналистам.

На просьбу прокомментировать видео, Дмитрий Песков напомнил, что в регионе сложная обстановка. Местные власти прикладывают все усилия, чтобы горожане могли вернуться к привычной жизни.

«Проводится напряженнейшая работа с населением. Все руководство — муниципальное, районное, региональное — находится в прямом контакте с населением. Осуществляются контакты в достаточно сложных условиях, населению оказывается вся необходимая помощь», — заверил Песков.

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