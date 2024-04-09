В МЧС по Хакасии рассказали, как подготовиться к подтоплению

В МЧС по Хакасии предупредили, что началось активное таяние снега, спровоцированное теплой погодой, сообщает newkhakasiya.online . Специалисты рассказали, что необходимо сделать, чтобы снизить риск негативных последствий наводнения.

Человек может самостоятельно определить, что его дом находится в зоне риска. Вблизи должны располагаться реки, пруды, небольшие водохранилища, дамбы. В таком случае необходимо подстраховаться.

Во-первых, приподнять мебель. Во-вторых, подготовить место для скота, если начнется наводнение. В-третьих, сделать запас продуктов длительного срока хранения, питьевой воды.

В МЧС советуют подготовить мешки с песком. Сточные канавы и желоба лучше заранее очистить и регулярно осматривать. В случае обнаружения подтопления необходимо обратиться в ЕДДС района. В Хакасии предпринимали необходимые меры, чтобы исключить риск подтопления. В частности, взрывали лед. Однако стопроцентной гарантии, что разлив рек не помешает жизни людей, нет.

Ранее жители Оренбургской области рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как спасаются от затопления, а также, что были вынуждены пережить их родственники в Орске. В ближайшее время паводок ожидается в Тюменской и Курганской областях.