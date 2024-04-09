В МЧС по Хакасии рассказали, как подготовиться к подтоплению
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В МЧС по Хакасии предупредили, что началось активное таяние снега, спровоцированное теплой погодой, сообщает newkhakasiya.online. Специалисты рассказали, что необходимо сделать, чтобы снизить риск негативных последствий наводнения.
Человек может самостоятельно определить, что его дом находится в зоне риска. Вблизи должны располагаться реки, пруды, небольшие водохранилища, дамбы. В таком случае необходимо подстраховаться.
Во-первых, приподнять мебель. Во-вторых, подготовить место для скота, если начнется наводнение. В-третьих, сделать запас продуктов длительного срока хранения, питьевой воды.
В МЧС советуют подготовить мешки с песком. Сточные канавы и желоба лучше заранее очистить и регулярно осматривать. В случае обнаружения подтопления необходимо обратиться в ЕДДС района. В Хакасии предпринимали необходимые меры, чтобы исключить риск подтопления. В частности, взрывали лед. Однако стопроцентной гарантии, что разлив рек не помешает жизни людей, нет.
Ранее жители Оренбургской области рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как спасаются от затопления, а также, что были вынуждены пережить их родственники в Орске. В ближайшее время паводок ожидается в Тюменской и Курганской областях.