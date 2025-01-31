В Кремле призвали разъяснить повестку БРИКС Трампу после слов о долларе

Таким образом пресс-секретарь президента РФ отреагировал на заявление американского лидера об ограничениях в случае, если любые иностранные организации будут создавать собственную валюту. Дмитрий Песков обратил внимание, что Трамп не в первый раз делает подобные заявления. Ранее он уже предупреждал об ограничения в преддверии церемонии своей инаугурации.

Спикер отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно разъяснял принципы деятельности организации БРИКС. По его мнению, для России заявления своего лидера более значимые. Речи о создании собственной валюты, общей для всех участников организации, не было. Подобных планов нет и в перспективе развития.

«В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны, взаимные инвестиции и так далее, вот о чем идет речь», — отметил Песков.

Пресс-секретарь Песков высказал мнение, что американским экспертам необходимо более детально ознакомиться с позицией БРИКС по созданию совместных инвестиционных платформ и разъяснить повестку дня организации президенту Трампу.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил БРИКС пошлинами за попытки создать альтернативу могущественному доллару.