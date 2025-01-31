Трамп пригрозил БРИКС пошлинами за попытки создать альтернативу доллару

Президент США Дональд Трамп возмущен попытками стран БРИКС создать альтернативу доллару в мировой торговле. Он пригрозил им 100%-ными импортными пошлинами.

Американский лидер поставил жесткое условие: или в БРИКС прекращают создавать новую валюту, или они будут вынуждены распрощаться с возможностью продавать товары американским компаниям, написал Трамп на своей странице в соцсети.

«Они могут пойти и найти другую страну-простофилю. Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще», — добавил президент США.

Трамп предупредил, что любая страна, которая попытается найти другую валюту, столкнется с пошлинами и не сможет торговать с Америкой.

Ранее сообщалось о том, что Рубио раскрыл позицию Трампа по урегулированию конфликта на Украине.