Зеленского планируют эвакуировать в Лондон

Президента Украины Владимира Зеленского готовятся эвакуировать в Лондон. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает телеграм-канал «Инсайдер».

Данная информация появилась после признания Украиной причастности к убийству российского генерала Игоря Кириллова.

По словам украинских источников, диппредставитель Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный инициировалb переговоры с премьер-министром Киром Стармером. Стороны обсудили возможность предоставления убежища украинскому руководству во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Лондон заявил о готовности рассмотреть данную просьбу, но британцы отметили, что реализация этого плана потребует тщательной подготовки.

Ранее сообщалось о том, что Зеленского заподозрили в имитации визита в Запорожье.