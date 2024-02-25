В Крыму завели уголовное дело после драки в баре с участием военных ЧВК

В пресс-службе МВД по республике Крым РБК сообщили о возбуждении уголовного дела после драки в баре с участием военных ЧВК.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на информацию о драке в одном из местных баров и прибыли на место происшествия.

«Накануне в дежурную часть полиции Черноморского района поступило сообщение о том, что в одном из городских заведений произошел инцидент», — рассказали в пресс-службе МВД по республике Крым.

Правоохранители определили личности всех, кто принимал участие в драке. Зачинщики задержаны. Отмечается, что их было двое. Их действия охарактеризованы как хулиганские. Возбуждено уголовное дело.

«Крымский канал» ранее сообщил, что инициатором драки стали военные ЧВК «Медведи». Они вызвали военизированную подмогу. В помещение ворвались вооруженные люди, которые отдали команду всем лечь на пол. Одного из посетителей, с которым изначально возник конфликт, сильно избили. Очевидцы сообщили о его госпитализации в состоянии средней тяжести.

Прибывшие на помощь сослуживцам военные заявляют, что их ввели в заблуждение. Им сообщили, что посетитель бара выкрикивал украинские националистические лозунги. Девушка пострадавшего рассказала, что бойцы напали на ее молодого человека без повода. Подобные случаи, согласно ее утверждению, происходили и ранее.

Ранее советник главы Республики Крым Олег Крючков прокомментировал информацию о связи главы республики Сергея Аксенова с ЧВК «Медведи».