В Крыму опровергли информацию о связи главы республики Аксенова с ЧВК «Медведи»

Советник главы Республики Крым Олег Крючков прокомментировал информацию о связи Сергея Аксенова с частной военной кампанией «Медведи». Крючков заявил, что эти данные не соответствуют действительности.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором в одном из кафе поселка Черноморское произошел инцидент с вооруженными солдатами. В СМИ появилась информация о том, что бойцы ЧВК «Медведи» уложили всех посетителей лицами в пол. Военные пришли в заведение после того, как их вызвали нетрезвые сослуживцы.

«Это ложь. Подразделения, к которым имеет отношение Крым, все известны», — объяснил Крючков.

Советник главы Крыма добавил, что ЧВК «Медведи» имеет подчинение «совсем по иной вертикали». Крючков добавил, что позиция властей Крыма основывается на том, что все виновные в этом инциденте должны быть наказаны в соответствии с законодательством.

В интернете можно найти информацию о том, чем занимается ЧВК «Медведи». Согласно опубликованным данным, кампания базируется в Ростове-на-Дону, Москве и Нефтеюганске. Отмечается, что команда была основана в 2018 году. ЧВК тренируется по таким направлениям, как охрана и сопровождение VIP, обеспечение безопасности периметров, боевая медицина, разминирование территорий, разведывательная деятельность.

Ранее мы сообщали, что президент Эстонии Алар Карис назвал переход на эстонский язык в школах важным шагом.