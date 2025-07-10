В Куала-Лумпуре прошла встреча главы МИД России и госсекретаря США

По информации издания, встреча главы МИД России и госсекретаря США состоялась на полях мероприятий по линии АСЕАН. Кроме Сергея Лаврова, интересы РФ представляли исполняющий обязанности директора департамента Северной Атлантики МИД Кирилл Михайлов и начальник отдела этого же департамента Александр Посылкин.

По данным издания, на переговорах со стороны США также присутствовали замгоссекретаря по политическим вопросам Элисон Хукер и директор по вопросам политпланирования Майкл Энтон. Впервые Лавров и Рубио лично встретились в феврале. Тогда спикеры обсудили возобновление отношений между странами. Этому предшествовали телефонные разговоры.

Корреспондент ТАСС обратил внимание на то, что первым к месту проведения встречи пришел американский госсекретарь. Российский дипломат появился буквально через пять минут. После пригласили прессу. Комментариев для журналистов не было. Спикеры начали свои заявления.

По информации издания, во время нахождения в Малайзии российский дипломат проведет встречи с иностранными коллегами для обсуждения актуальных вопросов. Рабочий визит запланирован на два дня.

Ранее сообщалось, что Лавров опроверг планы России «нападать» на Европу.