В Курганской области предлагают привлекать военных СВО для работы в школах

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, как проходит подготовка к заседанию президиума госсовета «О повышении роли и престижа педагога и наставника», сообщает агентство «РИА Новости» . В частности, обсуждается вопрос привлечения военных СВО к преподавательской деятельности в школах РФ.

В заседании принимают участие представители всех регионов РФ. Каждый имеет право внести свои предложения. Будут определены наиболее перспективные и важные инициативы, которые вынесут на обсуждение в Государственный совет РФ.

Так, губернатор Курганской области находится в коалиции тех, кто обсуждает вопрос адаптации военных, вернувшихся из зоны СВО. Поступает ряд предложений: разрешать бойцам вести уроки начальной военной подготовки или патриотические занятия, помогать в воспитании будущего поколения, выступать наставниками.

«Мы говорили, что одной из форм социализации для ребят, возвращающихся с СВО, могло бы быть их привлечение в статус советника по воспитательной работе либо в качестве педагогов, которые занимаются по начальной военной подготовке", - сказал Шумков журналистам.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные, которые находятся в зоне СВО, успешно и героически выполнили главную поставленную перед ними цель 2023 года.