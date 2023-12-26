Шойгу: российские военные выполнили цель 2023 года

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные выполнили главную цель 2023 года в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Он заявил, что российской армии удалось сорвать украинское контрнаступление. Его слова приводят РИА Новости.

«Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них – сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена», – сказал Шойгу.

Глава оборонного ведомства отметил, что Верховный главнокомандующий (президент РФ Владимир Путин) высоко оценил работу руководителей личного состава Минобороны, а также поблагодарил их за добросовестное выполнение задач.

Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года. Как отмечал Владимир Путин, украинские военные испытывают неудачи и терпят большие потери, в то время как ВС РФ, наоборот, оперативно выполняют свои задачи в зоне проведения СВО.

Ранее Шойгу назвал потери, которые понесли ВСУ в ходе «контрнаступа». По его данным, за полгода украинская армия лишилась 383 тысячи солдат убитыми и ранеными, а также 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

Ранее мы писали, что ВСУ атаковали порт в Феодосии, выпустив ракеты. Системы ПВО сбили боеприпасы, однако был поврежден военный корабль «Новочеркасск», базировавшийся в городе.