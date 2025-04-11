В курицах, которые поставляют из Казахстана, нашли бактерии сальмонелл

Сальмонеллу нашли в курице, которую поставляют в Россию из Казахстана, сообщил телеграм-канал «SHOT Проверка».

По данным канала, в лаборатории проверяли продукцию крупнейшего производителя страны — АО «Алатау-құс». В курином мясе были обнаружены бактерии сальмонеллы. Уточняется, что эксперты обнаружили бактерии в филе цыпленка-бройлера.

По информации телеграм-канала, компания поставляет в Россию много других товаров. При термической обработке бактерии погибают, поэтому таким образом не наносят вред организму человека. Однако риск заражения остается высоким. Бактерии могут оставаться на поверхностях, в том числе на разделочных досках, столешницах, ножах, губках. Казахстанская компания доставлять в Россию курицы и субпродукты.

Ранее сообщалось, что в Турции почти 650 человек отравились шаурмой.