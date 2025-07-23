В курортном Шерегеше небо озарило красным свечением

По информации издания, закат в курортном Шерегеше привлек внимание жителей Кузбасса и гостей региона. Небо озарило красным свечением, а в воздухе виднелся красноватый оттенок. Очевидцы фотографировали необычный закат и активно делились фотографиями в соцсетях.

«Да, вчера небо полыхало красками», — написал один из пользователей.

Синоптики кемеровского гидрометцентра рассказали корреспонденту Сибдепо, что красное свечение — это не природное явление, а преломление частиц. Преломление провоцируется какими-либо причинами, например, закончившимся дождем. В атмосфере скапливается большое количество больших частиц. Их размер превышает размер молекул воздуха. Как следствие, закат становится оранжево-красного цвета.

Ранее в гидрометцентре оценили шансы заморозков в июле.