В Курской области на автодороге сдетонировал пакет: погиб мужчина

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале сообщил , что в селе Званное 36-летний мужчина погиб при детонации поднятого пакета.

По информации Хинштейна, мужчина решил поднять пакет, который лежал на автодороге. Это стало причиной детонации предмета. Пострадавший получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

«Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», — написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Врио губернатора обратился к жителям Курской области с просьбой быть бдительными. По его данным, в регионе находится много предметов, которые могут быть опасными для населения. Особенно небезопасно находиться в приграничных районах. Саперы принимают необходимые меры для безопасности граждан каждый день. Специалисты находят десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов, которые обезвреживают.

Александр Хинштейн обратился к жителям приграничных районов с просьбой пока не возвращаться в свои дома. Горожане смогут вернуться к прежней жизни, когда в регионе будет безопасно.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовят новую попытку прорыва госграницы РФ в Курской области.