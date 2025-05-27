ВСУ готовят новую попытку прорыва госграницы РФ в Курской области
SHOT: в Курской области усиливаются обстрелы и сосредоточение ВСУ у границы РФ
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Вооруженные формирования Украины продолжают концентрировать свои силы у границы с Россией, пишет SHOT. По данным источников, за последние сутки на российской территории в Курской области зафиксировано более 40 обстрелов из танков, в основном в Глушковском районе.
Отмечается, что обстрелы сопровождались активным огневым воздействием на российские позиции, а также попытками нанести удары по населенным пунктам Теткино и Попово-Лежачи.
По данным SHOT, со вторника, 27 мая, наблюдается сосредоточение украинских военных и тяжелой техники в районе границы с Сумской областью Украины. В частности, ВСУ успели стянуть к приграничью около 40 пехотинцев и семь танков Т-72. Эти силы, вероятно, готовятся к новой попытке пересечения границы и прорыва российских позиций.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что ВСУ обстреляли из трех танков село Теткино в Курской области. Также отмечалось, что украинские боевики пытались прорваться через границу, но были остановлены ВС РФ.