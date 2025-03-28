В Курской области погиб майор Тибилов, награжденный «Золотой звездой» Героя России

При выполнении служебно-боевой задачи в Курской области погиб Герой России майор Марат Тибилов, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В сообщении указано, что руководство и весь личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии РФ приносит соболезнования родным и близким погибшего офицера спецназа.

«Быть воином – жить вечно!» — указано в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин 23 февраля вручил майору-росгвардейцу Марату Тибилову «Золотую звезду» Героя России. Данная награда считается высшей. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале рассказал, что майор участвовал в операции по препятствованию ВСУ пересечь государственную границу региона. По словам политика, Тибилов неоднократно демонстрировал мужество и профессионализм.

По данным СМИ, уроженец Северной Осетии Тибилов выполнял боевые задания с первого дня объявления спецоперации. Он неоднократно проявлял героизм и решительность. В комментариях под постом Росгвардии люди выражают слова соболезнования. Они отмечают его профессионализм и вспоминают престижные награды.

Ранее в Союзе журналистов России высказались за установку памятника погибшим военкорам.