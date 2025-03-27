В Союзе журналистов России высказались за установку памятника погибшим военкорам

Последние дни были особенно трудными для отечественного журналистского сообщества, потерявшего троих военкоров в зоне спецоперации. По словам главы Союза журналистов России, инициативу по созданию памятника в честь репортеров, отдавших жизнь ради освещения важных тем в горячих точках, необходимо продвигать и активно воплощать, хотя данный процесс и нелегкий. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что на сегодняшний день Союз журналистов Москвы занимается созданием памятника, однако его установка еще не завершена. В этой ситуации важно учитывать мнение горожан, ведь именно им предстоит оценить его художественные достоинства.

По мнению эксперта, согласование и установка памятника в городе является длительным и кропотливым процессом, в котором невозможно избежать бюрократии.

Ранее Минцифры России предложило присвоить звание ветерана военной журналистики и увеличить выплаты за звания.