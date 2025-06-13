В Курской области запросили рекордное количество мест для выпускников на бал в Москву

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что 138 медалистов из региона отправятся на Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском Дворце.

«Такое количество мест предоставлено региону впервые — администрация президента поддержала нашу просьбу!» — написал Хинштейн.

Врио губернатора рассказал, что 125 выпускников, которые приглашены на торжественное мероприятие, проживают в приграничных районах. Летом 2024 года населенные пункты пострадали от вторжения ВСУ. Ребята, несмотря на все сложности, продолжали учиться. В итоге им удалось достичь высоких результатов. Теперь они готовятся к новому этапу в своей жизни. Хинштейн отметил, что не каждый взрослый может найти в себе столько сил, как юные жители приграничья.

По словам Хинштейна, еще 13 гостей — это выпускники, чьи папы ежедневно выполняют боевые задачи в зоне СВО ради защиты Родины. Врио губернатора уверен, что Россия должна поддерживать детей военнослужащих и членов их семей.

«Все расходы на дорогу и проживание берет на себя регион. В столице детей ждет не только главный выпускной бал страны, но и ночная дискотека, экскурсии по Москве, прогулка на речном трамвае — целый кладезь новых впечатлений и эмоций» — сообщил врио губернатора Курской области.

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