В Кузбасс доставили личные вещи великих советских маршалов, которые стали экспонатами выставки в отделе военной истории Кузбасского государственного краеведческого музея, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Первыми увидеть экспонаты предложили журналистам. Фотокорреспондент Сибдепо передал атмосферу, которая образовалась на мероприятии. В музее показаны личные вещи великих советских маршалов: Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского, И.С. Конева и С.М. Буденного, Р.Я. Малиновского и К.А. Мерецкова, Н.Н. Воронова и А.А. Новикова. Россияне могут увидеть их форменную одежду и награды. Экспонатами также стали документы, подписанные полководцами. Всего представлен 51 мемориальный предмет.

Выставка в Кузбассе откроется для жителей и гостей региона 24 января. Она завершится 20 мая. Сибдепо отмечает, что в экспозиции также представлены уникальные экземпляры, подготовленные медицинскими организациями.

Выставка приурочена к 80-летию Победы. Подготовка к празднованию великой даты началась по всей территории России. Регионы проведут тематические выставки и конкурсы, а также памятные акции. Масштабная программа готовится также на федеральном уровне.

Ранее сообщалось, что президент Путин подписал указ о разовой выплате 80 тыс. руб. ветеранам Великой Отечественной войны.