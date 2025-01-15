Путин подписал указ о разовой выплате 80 тыс. руб. ветеранам Великой Отечественной войны

Всем ветеранам Великой Отечественной войны, а также их вдовам будет произведена разовая выплата в размере 80 тыс. руб. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщил ТАСС.

Российский лидер сделал сообщение во время заседания оргкомитета «Победа».

«Сегодня подписан указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей по 80 тыс. рублей», — указал он.

Путин добавил, что выплаты будут делаться и в отношении тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, людей, работавших на строительстве оборонительных объектов, а также задействованных в ПВО и так далее. Все эти категории получат выплаты по 55 тыс. руб.

По его утверждению, в год 80-летия победы самыми главными участниками праздника станут именно ветераны. По этой причине их нуждам стоит уделить как можно больше внимания. Значимость победы в Великой Отечественной войне играет очень большую роль в обществе и характере русского народа. Президент добавил, что 2025 год становится годом защитника Отечества в качестве символа преемственности поколений.

Ранее уже сообщалось, что с инициативой разовой выплаты ветеранам в этом году выступили в Госдуме. Депутат Кошелев обращался по этому поводу к главе правительства РФ Мишустину.