В Кузбасс уже пришла осень: прогноз синоптиков дал надежду на тепло

Жительница Кемерово поделилась фотографией, чтобы рассказать об инциденте на набережной. На снимках видно, что в городе настала осень. Прогнозы синоптиков еще дают шанс жителям региона насладиться теплой погодой, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Горожанка прислал в редакцию «Сибдепо» фото сухой ветки, которая внезапно упала недалеко от нее во время прогулки по набережной. Снимки позволяют прийти к мнению, что осень в регионе ужа началась: асфальт покрыт свежими листьями желтого цвета. Листья усеяли практически всю дорогу.

По данным синоптиков Кемеровского Гидрометцентра, в период с понедельника по пятницу последней недели лета в разные дни температура будет варьироваться дот 13 до 22 градусов. Жителей региона предупредили о кратковременных дождях и грозах, тумане. Природные явления будут наблюдаться ночью и днем. По информации синоптиков, самым теплым месяцем на неделе станет четверг, 28 августа. Ожидается 25 градусов тепла.

