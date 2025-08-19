Бабье лето не придет: синоптики рассказали, каким будет сентябрь в Москве и Подмосковье

Сентябрь в этом году будет свежий и с осадками, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, в сентябре ожидается свежая погода с преобладающей температурой воздуха +14…+19 градусов.

«В отдельные дни уже в первой декаде может холодать до +12…+14 градусов. И в первой декаде достаточно часто в прогнозе будут указываться дожди. Во второй декаде ожидается от +12 до +17 градусов. Дни с дождями и без дождей ожидаются примерно поровну», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В третьей декаде может вернуться теплая погода с максимально высокой температурой +20 градусов. Местами по области воздух может прогреваться даже чуть выше.

«Дождей в третьей декаде ожидается мало. В последних числах сентября снова похолодает до +10…+15 градусов. Ночи в сентябре могут быть холодными, воздух будет остывать до +5…+10 градусов. Однако основной фон ожидается +8…+13 градусов, по крайней мере в первой половине сентября. Заморозки в ближайшей перспективе не ожидаются», — заключил Ильин.

