В Кузбассе 11-летний мальчик в ходе конфликта ранил мужчину

В пресс-службе регионального ГУ МВД проинформировали, что в Междуреченске группа подростков в возрасте от 11 до 16 лет стреляли в мужчину, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Пострадавшим оказался 41-летний местный житель, проинформировал телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. Мужчина отказался от медицинской помощи. Его ранили в лицо и ногу. Выстрелы производились из пневматического оружия, которое принадлежит 16-летнему подростку. Молодой человек передал оружие 11-летнему горожанину, который выстрелил.

«Подросток пояснил, что купил его (пистолет. — Прим. ред.) у знакомого для самообороны», — указано в сообщении.

По информации ведомства, группа подростков приехала в Междуреченск из другого города, чтобы посетить парк аттракционов. Конфликт с пострадавшим произошел по дороге на автовокзал, откуда ребята планировали уехать домой.

«Младший из подростков поясняет, что применил оружие, потому что испугался», — сообщили в полиции Кузбасса.

По данным ведомства, очевидцы вызвали скорую и правоохранителей. Подростки, услышав звуки сирены, испугались и скрылись с места происшествия. Они сели в автобус и вернулись домой. Ребят нашли. Инспекторы ПДН провели профилактические беседы. Против мальчика, стрелявшего в мужчину, составили административный протокол. Пострадавшему назначили экспертизу с целью установления степени причиненного ущерба. Против него также могут составить протокол. Установлено, что в момент конфликта он находился в состоянии алкогольного опьянения. Подобное поведение недопустимо в общественных местах.

Ранее сообщалось, что момент избиения кемеровчанина группой молодых людей ночью попал на видео.