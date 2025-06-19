В Кузбассе 12 спасателей ликвидировали возгорание частного дома

В ночь на 19 июня под Новокузнецком загорелся частный дом, расположенный в садоводстве «Металлист-Северный», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, на место происшествия прибыли 12 спасателей. Они стали свидетелями, как полыхает здание. Понадобилось три спецмашины для устранения пламени. В ведомстве рассказали, что на территории частного двора также находилась баня. Огонь перекинулся на строение.

Корреспонденту «Сибдепо» спасатели сообщили, что им понадобилось 16 минут, чтобы локализовать огонь. В жилом доме полностью выгорели стены и кровля. Предварительная версия пожара — неисправная электропроводка.

«Сгорела и обрушилась крыша на всей площади», — сообщает пресс-служба МЧС Кузбасса корреспонденту «Сибдепо».

По информации ведомства, жертв удалось избежать. К 00:49 возгорание было ликвидировано.

В МЧС неоднократно обращаются к россиянам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности. Важно следить за состоянием электропроводки. Для работ рекомендовано приглашать опытных специалистов. Граждан призвали не оставлять без присмотра включенные электроприборы.

Ранее сообщалось, что прокуратура проконтролирует установление обстоятельств пожара в Королеве с пятью жертвами.