В Кузбассе 9 326 семей бесплатно получили мешки с картошкой и другими овощами

В Кузбассе 9 326 семей в рамках благотворительной акции бесплатно получили мешки с картошкой и другими овощами, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Овощи помогают разгружать волонтеры. Их доставляют адресатам: инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, награжденным различными медалями гражданам, родственникам военнослужащих, которые погибли в ходе различных военных операций с участием РФ или СССР. Кроме того, овощи предназначены одиноким пожилым людям, которым по разным причинам не могут помогать их близкие.

Каждому горожанину предоставляют 80 кг продукции. Качество овощей находится под полным контролем регионального Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Средства на оплату овощей и их доставку направляют промышленные предприятия региона, доставку осуществляют органы местного самоуправления», — проинформировала и. о. министра социальной защиты населения Наталья Чайка.

Областная благотворительная акция впервые прошла в регионе в 2001 году. С тех пор на регулярной основе оказывают помощь отдельным категориям граждан. В овощной набор входит 50 кг картофеля, 10 кг моркови, 10 кг свеклы и 10 кг капусты.

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