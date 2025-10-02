Школьник провел ночь в яме рядом с детской площадкой на Кубани

В Апшеронске Краснодарского края 11-летний школьник случайно упал в яму, расположенную вблизи детской игровой площадки, и вынужден был провести в ней всю ночь. Об этом со ссылкой на телеграм-канал «Типичный Апшеронск» сообщила «Газета.Ru».

Утром ребенка обнаружили рабочие, которые вызвали медиков и сотрудников аварийно-спасательной службы. По результатам медицинского осмотра у школьника диагностировали шоковое состояние и переохлаждение организма.

Отмечается, что в течение всей ночи мать ребенка занималась его поисками. В настоящее время школьник находится в медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Омске возбудили уголовное дело после того, как водитель автобуса травмировал ребенка.