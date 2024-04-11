В Кузбассе девочка шесть лет молчала о сексуальном преступлении отчима

Суд осудил жителя Кузбасса за совращение несовершеннолетней девочки. Выяснилось, что мужчина склонял к действиям сексуального характера дочь своей сожительницы на протяжении шести лет, но ребенок боялся признаться кому-либо в этом, сообщает sibdepo.ru .

Мужчине суд назначил 14 лет лишения свободы. По завершению срока наказания кузбассовец на протяжении года будет еще ограничен в своих действиях. По истечению этого времени мужчине запрещено на протяжении 15 лет выбирать профессиональную деятельность, которая каким-либо образом связана с детьми: тренерская или педагогическая работа.

Суд установил, что 30-летний кузбассовец склонял ребенка к различным действиям сексуального характера, когда дома больше никого не было. Девочке на тот момент еще не исполнилось 14 лет. Своими переживаниями ребенок поделился с инспектором по делам несовершеннолетних. Она боялась, что ей никто не поверит.

«В судебном заседании подсудимый вину не признал и утверждал, что деяние, в котором его обвиняют, он не совершал», — сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

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