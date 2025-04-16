В Кузбассе девушка продала радиатор и робот-пылесос из съемной квартиры для оплаты ее аренды

Жительница Кузбасса продала технику из съемной квартиры, чтобы заплатить за аренду недвижимости, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В МВД Кузбасса сообщили, что в дежурную часть отдела полиции обратилась собственница квартиры, сдаваемой в аренду. 43-летняя горожанка рассказала, что квартиросъемщица похитила имущество. Женщина сдала квартиру 25-летней жительнице Прокопьевска в январе. Девушка заплатила за первый месяц, но потом перестала выплачивать деньги.

По данным МВД, девушка решила продать технику, которая находилась в съемной квартире. Она продала робот-пылесос, телевизор, стиральную машинку и радиатор отопления. Полученные деньги переслала собственнице квартиры в качестве оплаты аренды. На протяжении трех месяцев женщина не навещала арендатора. Когда предупредила о скором визите, девушка оставила ключи и скрылась.

В ведомстве сообщили, что девушка задержана. Сумма ущерба ориентировочно составила 35 тыс. руб.

«Следователем отдела полиции „Центральный“ ОМВД России по г. Прокопьевску в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ „Кража“. В соответствии с санкциями данной статьи, максимальная мера наказания составляет 5 лет лишения свободы», — указано в сообщении МВД.

Ранее сообщалось, что лазейка в одном из мессенджеров позволила мошенникам обманывать россиян.