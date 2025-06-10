В Кузбассе до сих пор восстанавливают электроэнергию

Жители трех населенных пунктов Кузбасса до сих пор вынуждены искать альтернативные источники освещения из-за отсутствия света, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Глава Новокузнецкого района Андрей Шарнин в своем телеграм-канале рассказал, как проходят восстановительные работы.

В Кузбассе на энергообъекте огнеборцы ликвидировали крупный пожар. Некоторые населенные пункты остались без электроэнергии. Кроме того, в регионе прошли грозы. Непогода стала причиной перебоев в Новокузнецком округе. Андрей Шарнин написал, что специалисты работают в круглосуточном режиме для восстановления света. В населенных пунктах Чичербаево, Есаулка и Северный перебои сохранились частично. В распоряжении специалистов в достаточном количестве имеется необходимая техника.

«В то же время удалось полностью восстановить подачу электричества в следующих населенных пунктах: Красулино, Анисимово, Веселый, Рассвет, Металлургов, Восточный, Сидорово, Ильинка, Митино, Славино, Степной, Бедарево», — сообщил глава Шарнин.

Глава поблагодарил жителей за терпение. Он заверил, что специалисты предпринимают все меры для оперативного восстановления электроснабжения. В случае возникновения вопросов или проблем рекомендовано в телефонном режиме обращаться в диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации или в ЕДДС.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области 192 поселения остались без света и воды.