В Херсонской области 192 поселения остались без света и воды

В результате артиллерийского удара, произошедшего 4 июня в 23:10, была выведена из строя подстанция «Новотроицкое» напряжением 150 кВ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал в своем телеграм-канале о том, что из-за этого инцидента лишились электроснабжения и водоснабжения 192 населенных пункта, расположенных в семи муниципальных округах. Общее число пострадавших превышает 120 тыс. человек.