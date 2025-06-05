В Херсонской области 192 поселения остались без света и воды
Сальдо: более 120 тыс. человек остались без света и воды в Херсоне
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В результате артиллерийского удара, произошедшего 4 июня в 23:10, была выведена из строя подстанция «Новотроицкое» напряжением 150 кВ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал в своем телеграм-канале о том, что из-за этого инцидента лишились электроснабжения и водоснабжения 192 населенных пункта, расположенных в семи муниципальных округах. Общее число пострадавших превышает 120 тыс. человек.
Согласно заявлению губернатора, значительные разрушения зафиксированы в электросетях Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетихского округов, а также частично затронуты Горностаевский, Верхнерогачинский и Нижнесерогозский муниципальные округа.
Социально значимые объекты подключены к резервным источникам электроэнергии. Ситуация находится под наблюдением. В настоящее время происходит уточнение информации о последствиях происшествия.
Ранее сообщалось, что жители Запорожской области остались без света из-за атак украинских боевиков.