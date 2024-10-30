ГД РФ одобрила закон о конфискации денег и имущества организаторов незаконной миграции

Государственная дума РФ приняла закон, который вводит в Уголовный кодекс новую статью 322.1 об организации незаконной миграции, сообщил «Коммерсантъ».

Закон предлагает жесткие меры, включая конфискацию средств и имущества, полученных преступным путем. Инициатива возникла на фоне значительного роста преступлений в сфере незаконной миграции.

По словам спикера Госдумы РФ Вячеслав Володина, в 2023 году количество преступления в этой сфере увеличилось на 79,6%. За семь месяцев 2024 года показатель возрос в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Инициативу о внесении изменений в законодательство в июле выдвинула группа депутатов из различных фракций. Законопроект был предварительно одобрен в первом чтении 1 октября.

Новый закон также включает серьезные меры наказания для виновных. Отмечается, что за организацию незаконной миграции предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Штрафы по уголовной статье варьируются от 3 до 5 млн руб.

Ранее Госдума РФ приняла законопроект, предусматривающий наказание за организацию нелегальной миграции с использованием поддельных документов, а также признала совершение преступления нелегальным мигрантом отягчающим обстоятельством.