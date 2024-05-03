В Кузбассе ищут собственников заброшенных зданий

В городе реализуют программу по сносу зданий, которые находятся в аварийном или заброшенном состоянии. Перед демонтажем происходит следующая процедура: специалисты находят заброшенное здание, фотографируют и выкладывают объявление с указанием адреса и с призывом владельца обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом города.

Таким образом собственнику дают шанс сохранить свое строение, но при одном условии. Хозяин участка или здания обязан привести его в надлежащее состояние. Если через время реакция не поступает, здание сносят. В первую очередь сносу подлежат объекты, расположенные вдоль автомобильных дорог или в многолюдных местах.

Ранее соответствующее распоряжение выдал мэр города Максим Шкарабейников. В 2023 году он заявил, что демонтаж коснется здания школ, садиков, частных построек и многоэтажных домов. Работы уже ведутся.

Ранее мы сообщали, что в 2024 году свыше 300 объектов незавершенного строительства ликвидировали в Подмосковье.