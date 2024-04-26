Свыше 300 объектов незавершенного строительства ликвидировали в Подмосковье в этом году

Свыше 330 объектов незавершенного строительства ликвидировали в Подмосковье в первом квартале текущего года.

Более 240 объектов достроили и привели в соответствие установленным требованиям, еще девяносто — снесли, сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

«Дострой и приведение в соответствие объектов — всегда в приоритете. Например, дострой объектов нежилого назначения способствует созданию новых рабочих мест и, безусловно, положительно влияет на облик городов региона», — подчеркнул министр.

Больше всего недостроенных объектов было ликвидировано в Химках, Раменском, Мытищах, Дмитрове и Ступино, отметили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Глава ведомства напомнил, что самострои возводятся без соответствующей документации, поэтому представляют серьезную угрозу.

Владислав Гордиенко добавил, что за шесть лет в Подмосковье было ликвидировано почти 6,6 тысячи таких объектов. В настоящее время продолжается работа по еще 3,6 тысячи недостроев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что масштабная программа модернизации ЖКХ в регионе затронет свыше пяти миллионов местных жителей.