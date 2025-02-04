В Подмосковье задержали мужчину, который поселил нелегальных мигрантов в сторожке

Участковый уполномоченный Селятинского отдела полиции УМВД России по Наро-Фоминскому округу в ходе проверки обслуживаемой территории выявил нарушения миграционного законодательства на территории СНТ вблизи деревни Глаголев — там в строении для сторожей проживали пять нелегальных иммигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что незаконное пребывание иностранцев организовал 69-летний местный житель, в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ. Ему выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении мигрантов составили протокол по ст. 18.8 КоАП РФ и наложили штраф в размере 5 тыс. рублей, трое из них будут выдворены за пределы страны.

Ранее в Подмосковье провели рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства в такси.