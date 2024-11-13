В Кузбассе мужчина пытался купить дом-призрак на деньги материнского капитала

В Кузбассе местному жителю суд назначил год лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года за попытку потратить деньги материнского капитала на приобретение несуществующего дома, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Факт обмана установили в прокуратуре Кузбасса. 48-летний мужчина заключил договор купли-продажи земельного участка и дома. Для приобретения недвижимости и прилегающего к ней участка он отправил запрос на выдачу материнского капитала. Сотрудники прокуратуры проверили состояние участка. Выяснилось, что на территории не было ни одной жилой постройки. Через Социальный Фонд России мужчина попытался получить более 630 тыс. руб.

«Фондом в ходе проверки достоверности предоставленных сведений получена информация об отсутствии на земельном участке жилого дома и иных построек, в связи с чем в переводе денежных средств материнского капитала мужчине было отказано», — уточнили в прокуратуре.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Житель Ленинске-Кузнецкого признал вину. Суд рассмотрел дело. Мужчину обвинили в покушении на мошенничество при получении социальных выплат и вынесли условный приговор.

Ранее сообщалось, что мама Ирина из Башкортостана заявила, что для получения любых льгот многодетной семье надо быть «голодранцами».