В Кузбассе на площади 871 гектар появились новые растения

В пресс-службе администрации правительства Кузбасса проинформировали, что на территории региона в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» посадили новые леса на площади 871 гектар, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Начальник Департамента лесного комплекса Евгений Бойко рассказал, что в реализации проекта активное участие принимает бизнес. Практически 500 га «компенсационных» лесов взамен используемых появились благодаря финансовой поддержке местных предпринимателей.

«Через год мы получим 1 млн сеянцев с закрытой корневой системой, а через три года — 3 млн 395 тыс. сеянцев с открытой корневой системой, что позволит в полном объеме обеспечить регион посадочным материалом для нужд лесовосстановления», — уточнил Евгений Бойко.

Спикер отметил, что в регионе на регулярной основе занимаются вопросами улучшения окружающей среды. Так, в преддверии 80-летия Победы участники акции «Сад памяти» высадили 2 млн 149,8 тыс. деревьев. Кузбасс в свою очередь передал в Республику Беларусь саженцы кедров, предназначенные для создания памятной аллеи в Бресте.

По информации издания, активное участие в высаживании новых растений принимают местные жители.

Ранее сообщалось, что три дерева высадили в саду камней памяти и славы в Подольске.