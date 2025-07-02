Три дерева высадили в саду камней памяти и славы в Подольске
В Подольске посадили «кедр дружбы» России и Северной Кореи
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске в саду камней памяти и славы посадили саженцы трех деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.
В Министерстве экологии и природопользования Московской области до этого призвали проголосовать за 200-летний дуб, который участвует в конкурсе «Деревья — памятники живой природы».
В Подольске посадили саженцы сибирского кедра, сибирской сосны в честь ветерана Марии Рохлиной, а также корейского кедра в знак дружбы России и Северной Кореи.
«Это символ благодарности корейским военнослужащим, которые оказали весомую помощь российским бойцам СВО при освобождении Курской области», — отметили в пресс-службе.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе утвердили участников программы «Герои Подмосковья».