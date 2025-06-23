В Кузбассе началось расследование после нападения на женщину двух собак

В Кузбассе после мониторинга социальных сетей жителей региона началась доследственная проверка по факту нападения на женщину двух собак, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, пострадавшая сообщила о нападении в соцсети. Она прикрепила к посту фото, на котором зафиксированы глубокие укусы. Молодая женщина вышла на пробежку на пришкольную территорию. Две собаки вцепились ей в ногу. По словам горожанки, животных подкармливают жители близрасположенных домов. Собаки неоднократно проявляли агрессию. Женщина поделилась, что ей было больно. На пробежку она вышла в спортивных штанах. Ткань, предположительно, немного защитила тело.

СК Кузбасса в своем телеграм-канале сообщил о начале доследственной проверки. Сотрудники проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все причины происшедшего. Процессуальное решение будет принято по результату проверки. Работу проводят на основании статьи РФ об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлено сообщение о том, что в Киселевске бездомная собака напала на женщину, в результате чего она получила телесные повреждения», — указано в сообщении регионального СК.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде прокуратура провела проверку по факту нападения бездомных собак на детей.