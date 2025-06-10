В Павловском Посаде прокуратура провела проверку по факту нападения бездомных собак на детей

Павлово-Посадская городская прокуратура провела проверку по факту нападения бездомных собак на троих несовершеннолетних детей. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в период с сентября по октябрь 2024 года дети на прогулке подверглись нападению животных и получили повреждения в виде укушенных ран. Причиной этого стало то, что органы местного самоуправления не предприняли «достаточные и своевременные» меры по реализации полномочий по отлову безнадзорных животных.

После проверки прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о защите прав малолетних и взыскании с органа местного самоуправления компенсации морального вреда. Павлово-Посадский городской суд удовлетворил требования, в пользу детей было взыскано в общей сложности 45 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.