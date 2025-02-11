В Кузбассе неизвестные избили мужчину и столкнули его в колодец

По данным ведомства, о конфликте между мужчинами сообщили местные жители. На месте происшествия женщина рассказала, что в колодце находится человек. Сотрудники Росгвардии обнаружили там мужчину. Его вытащили и вызвали бригаду скорой помощи. Выяснилось, что мужчина — пострадавший, который был избит двумя неизвестными. Сотрудники ведомства оперативно приступили к их поискам. Предварительно они установили приметы мужчин.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали предполагаемых нападающих. Ими оказались двое местных жителей 39 лет, которые, предположительно, находились в состоянии алкогольного опьянения. Граждан передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства в конфликте и установления вины его участников.

«По предварительной информации, между ними и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого они избили мужчину и столкнули в колодец», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что скрипача Большого театра избили в караоке из-за музыкальных предпочтений.