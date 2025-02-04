Скрипача Большого театра избили в караоке из-за музыкальных предпочтений

Скрипач Большого театра подвергся нападению в караоке — причиной стала его просьба не исполнять рэп в стиле кальян, сообщил телеграм-канал Mash. Инцидент произошел 2 февраля в одном из заведений вблизи Киевского вокзала в Москве.

Рустам Салейманов проводил время с друзьями в отдельной кабинке, однако даже такая обстановка не позволила ему мириться с музыкальными предпочтениями соседей.

Кальянный рэп, доносящийся из соседней комнаты, оскорбил тонкую натуру скрипача, и он, не сдержавшись, ворвался к отдыхающим с недовольством. Он высказывал удивление, почему нельзя выбрать что-то более утонченное. Конфликт дошел до драки между двумя компаниями, в результате которой потребовалось вмешательство полиции.

Ранее сообщалось, что дочь скрипача Дюранда попала в больницу после избиения в московской музыкальной школе.