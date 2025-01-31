В Подмосковье задержали пособника телефонных мошенников, вынудивших пенсионерку отдать более 6 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому округу задержали 22-летнего уроженца Екатеринбурга, которого подозревают в работе на телефонных мошенников, обманувших 67-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что пострадавшей позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и сообщил, что кто-то хочет оформить на нее кредит. После этого с ней связался «сотрудник ФСБ», который заявил, что ее данные попали к Вооруженным силам Украины и за это может грозить уголовная ответственность. Чтобы предотвратить это, женщине предложили приобрести новый телефон, скачать на него онлайн-приложение банка и оформить цифровую карту.

Пенсионерка перевела 5 млн рублей на новую карту и отдала €5 тыс. курьеру, который подъехал к ее дому. Позднее она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Полицейским удалось задержать подозреваемого, выполнявшего в преступной схеме роль так называемого дроппера. Ему нужно было снимать денежные средства с банковских карт жертв мошенничества и переводить их на криптокошельки. Теперь ему грозит заключение под стражу, личности остальных преступников устанавливают.

Ранее в Химках задержали мужчину, который украл телефон у пассажирки в маршрутке.