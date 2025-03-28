В Кузбассе осудили подростка, сообщившего о минировании в школе

В Прокопьевске судили несовершеннолетнего за ложное сообщение о готовящемся теракте в школе, сообщило «Онлайн-журнал Сибдепо». Суд назначил выплату штрафа в размере 30 тыс. руб.

По данным телеграм-канала Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области, подросток действовал из хулиганских побуждений. Он целенаправленно сообщил о готовящемся теракте в школе. Горожанин 2009 года рождения знал, что информация не соответствует действительности.

По данным телеграм-канала, сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на информацию и прибыли на место предполагаемого теракта. Кроме того, к школе была направлена бригада скорой помощи.

«Были отвлечены силы и средства сотрудников следственно-оперативной группы, сотрудников скорой медицинской помощи от выполнения их прямых обязанностей, что повлекло создание экстремальной ситуации в связи с введением в действие соответствующих сил и средств по предупреждению и устранению акта терроризма», — указано в сообщении.

По данным ведомства, во время судебного заседания подросток не отрицал вину. Он признался, что раскаивается в своем поступке. Суд назначил штраф. Приговор суда уже вступил в законную силу. Заведомо ложную информацию юноша распространил в сентябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре произошла массовая эвакуация школ из-за сообщений о минировании.