В подмосковной Истре произошла массовая эвакуация школ из-за сообщений о минировании

В Министерстве образования Московской области проинформировали РИА Новости, что в Истре произошла массовая эвакуация школ из-за сообщений о минировании.

По данным ведомства, в городском округе Истра функционирует 17 школ. В 12 учебных заведениях была объявлена эвакуация.

«Произошла массовая атака с сообщениями и звонками о минировании школ Истры», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на поступившую информацию о минировании. Помощь оказывают кинологи. Специалисты осматривают все помещения в школах с целью выявления взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В пресс-службе сообщили, что на данный момент проверки выполнены в пяти школах. Информация о минировании не подтвердилась. Занятия были восстановлены в прежнем режиме. В ведомстве добавили, что в настоящее время специалисты обследуют семь школ. Учащихся отпустили домой. Во всех школах Подмосковья усилили контрольно-пропускной режим.

Ранее сообщалось, что в Коломне в уверенном темпе идет ремонт школы №14.